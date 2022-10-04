Стало известно, когда Экклстоун предстанет перед судом в деле о мошенничестве

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун предстанет перед судом в октябре 2023 года, сообщает Sky Sports.

Судья Дебора Тейлор назначила судебное заседание на 9 октября 2023 года, заявив, что процесс может продлиться до шести недель.

Напомним, 91-летнего бизнесмена подозревают в том, что он представил в налоговую службу Великобритании ложные данные о своих зарубежных активах и скрыл от налоговой порядка £ 400 млн, выведя средства на офшорные счета. На досудебных слушаниях он заявил о своей невиновности. Он заявил, что создавал лишь один траст в пользу своих дочерей и не является владельцем каких-либо других зарубежных счетов, которые были созданы, чтобы обойти налоговую систему Великобритании.