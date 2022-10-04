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Daily Mail: «Ред Булл» нарушил финансовый регламент Ф-1, но в незначительной степени

Daily Mail: «Ред Булл» нарушил финансовый регламент Ф-1, но в незначительной степени
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Австрийская команда «Ред Булл» нарушила финансовый регламент Формулы-1 в прошлом сезоне, но в незначительной степени. Об этом информирует издание Daily Mail, ссылаясь на свой источник.

По сведениям источника, речь идёт о превышении допустимого значения в $ 145 млн менее чем на $ 1,3 млн. При этом не исключено, что сумма даже меньше. Ранее же сообщалось, что австрийский гоночный коллектив мог превысить допустимый предел на $ 10 млн. Поэтому «Ред Булл» должен избежать серьёзных санкций.

В самом гоночном коллективе ещё в марте считали, что потратили на $ 5 млн меньше потолка расходов, что оставляло им запас на случай разночтений в методиках подсчёта.

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Ранее мнением о возможном нарушении «Ред Булл» финансового регламента Формулы-1 поделился руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

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