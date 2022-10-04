Источник: Риккардо ведёт переговоры с «Мерседесом» о месте резервного пилота

Пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо, досрочно расторгнувший контракт с командой на следующий сезон, может стать резервным гонщиком «Мерседеса» в 2023 году, сообщает французский телеканал Canal+.

По информации ресурса, в данный момент Риккардо ведёт переговоры с «Мерседесом». Пилота также видели покидающим паддок команды на Гран-при Сингапура.

Напомним, Риккардо расторг контракт с «Маклареном» после того, как руководство решило поменять его на чемпиона Формулы-2 соотечественника Оскара Пиастри. Также сообщалось, что пилот является одним из трёх кандидатов на место в «Хаасе».

На минувшем Гран-при Сингапура Риккардо показал лучший результат в сезоне, финишировав пятым. Победителем же стал мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл».