Экс-пилот Ф-1 прокомментировал острую реакцию Ферстаппена на ошибку «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 британец Мартин Брандл прокомментировал реакцию лидера чемпионата голландца Макса Ферстаппена на минувший Гран-при Сингапура.
Напомним, Ферстаппен остался недоволен уикендом, где он стал лишь восьмым в квалификации из-за ошибки команды с подсчётом топлива, а после испытал ряд проблем в гонке, финишировав седьмым. После квалификации голландец пропустил традиционный бриффинг с инженерами.
«Ферстаппен должен был завоевать поул, но нахождение на трассе по ходу большей части финального отрезка квалификации привело к тому, что он был вынужден прервать последний быстрый круг, чтобы иметь достаточно топлива для проверок.
Обратите внимание на чрезвычайное недовольство лидера чемпионата, и он недвусмысленно дал понять это команде. Под поверхностью спокойного и тихого Макса 2.0 по-прежнему остаётся темперамент», ‒ приводит слова Брандла Sky Sports.
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