Глава «Макларена» оценил решение руководства Ф-1 отложить старт гонки ГП Сингапура

Глава «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал решение руководства Ф-1 отложить старт гонки Гран-при Сингапура на 65 минут из-за погодных условий.
«Очевидно, это решение помогло избавиться от стоячей воды и позволило сразу же перейти на промежуточные шины. В противном случае мы не смогли бы начать гонку безопасно. Какой смысл смотреть на то, как машины скользят и разбиваются? Думаю, что никто не хотел на это смотреть, в том числе и мы», – приводит слова Зайдля RaceFans.
Также функционер высказался об ограничении на использование DRS:
«Опять же, для меня безопасность должна стоять на первом месте, и у меня нет проблем с тем, как с ней справились. Зачем смотреть на врезающиеся машины? У нас лучшие пилоты, и они знают, как вести машины, но я считаю, что в подобных условиях на трассе были участки, требовавшие изменений».
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