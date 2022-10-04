Министр спорта Саудовской Аравии обсудил с пилотами Ф-1 взрыв на Гран-при в марте

Руководство этапа Формулы-1 в Саудовской Аравии встретилось с командами и пилотами на прошедшем Гран-при Сингапура, чтобы обсудить вопросы безопасности после скандальных событий этого года.

Напомним, во время Гран-при Саудовской Аравии в марте по нефтяной базе компании Aramco в Джедде, находившейся в нескольких километрах от трассы, был совершён ракетный удар.

«Мы поговорили о том, какие необходимые меры были приняты и, в частности, в рамках сотрудничества с Ф-1. Наш первостепенный приоритет – безопасность для всех.

Инцидент коснулся не только места рядом с трассой, но и королевства. Забавно, но через три дня было объявлено о прекращении огня. Я считаю, что это был способ продемонстрировать агрессию, принимая во внимание все СМИ, которые посетили гонку.

Я считаю, необходимо поддерживать открытый диалог между нами. Для нас это стало уроком, и поэтому мы не встретились с командами сразу. Мы поняли, что нам нужно, и приняли решение сейчас», – приводит слова министра спорта Саудовской Аравии Турки ибн Фейсал Аль Сауда издание Motorsport.