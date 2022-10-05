Штайнер: если «Ред Булл» и «Астон Мартин» превысили бюджет, мы должны узнать как

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал расследование ФИА о возможном превышении бюджета командами «Ред Булл» и «Астон Мартин» в 2021 году.
«Я считаю, что всегда есть лазейки. Но нам нужно дождаться среды. Я всегда придерживался мнения, что нельзя считать кого-то виновным, пока вина не доказана. Поэтому я не хочу обвинять кого-то, пока это не станет официальным.
Но если нарушение будет выявлено, то мы все хотели бы убедиться в том, что нас проинформируют о лазейках, и мы бы поняли их. Очевидно, лазейки предполагают различные мнения о регулировании бюджета.
Мы будем понимать, с чем нам приходится иметь дело. Нам важно убедиться, что ограничение бюджета не размывается. Это самое важное, и я уверен, что президент ФИА позаботится об этом», – приводит слова функционера Formula1News.co.uk.
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