Штайнер: если «Ред Булл» и «Астон Мартин» превысили бюджет, мы должны узнать как

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал расследование ФИА о возможном превышении бюджета командами «Ред Булл» и «Астон Мартин» в 2021 году.

«Я считаю, что всегда есть лазейки. Но нам нужно дождаться среды. Я всегда придерживался мнения, что нельзя считать кого-то виновным, пока вина не доказана. Поэтому я не хочу обвинять кого-то, пока это не станет официальным.

Но если нарушение будет выявлено, то мы все хотели бы убедиться в том, что нас проинформируют о лазейках, и мы бы поняли их. Очевидно, лазейки предполагают различные мнения о регулировании бюджета.

Мы будем понимать, с чем нам приходится иметь дело. Нам важно убедиться, что ограничение бюджета не размывается. Это самое важное, и я уверен, что президент ФИА позаботится об этом», – приводит слова функционера Formula1News.co.uk.