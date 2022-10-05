Херта заключил многолетний контракт с «Андретти» в IndyCar

Американский гонщик Колтон Херта подтвердил своё будущее в «Андретти», продлив многолетний контракт. Таким образом, пилот пока остаётся в IndyCar.
Считается, что контракт Херты не повлияет на соглашение с «Маклареном» в Формуле-1, по которому он участвует в программе для молодых гонщиков вместе с Алексом Палоу и Пато О’Уордом.
Продление контракта Херты, которое дополнит его текущее соглашение, рассчитанное до 2023 года, позволит семикратному победителю гонок IndyCar остаться в семье «Андретти», а также даст владельцу команды ведущего гонщика, если она сможет оказаться в Формуле-1.
Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению Херты в «Альфа Таури». В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.
- 5 октября 2022
-
10:11
-
09:52
-
09:50
-
00:52
- 4 октября 2022
-
23:34
-
23:07
-
22:09
-
20:36
-
20:22
-
19:37
-
18:40
-
17:48
-
17:00
-
16:27
-
15:52
-
14:43
-
14:03
-
12:41
-
11:54
-
11:27
-
11:23
-
11:03
-
10:51
-
10:44
-
10:35
-
09:56
-
09:50
-
00:54
-
00:51
-
00:00
- 3 октября 2022
-
23:56
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:04