Херта заключил многолетний контракт с «Андретти» в IndyCar

Американский гонщик Колтон Херта подтвердил своё будущее в «Андретти», продлив многолетний контракт. Таким образом, пилот пока остаётся в IndyCar.

Считается, что контракт Херты не повлияет на соглашение с «Маклареном» в Формуле-1, по которому он участвует в программе для молодых гонщиков вместе с Алексом Палоу и Пато О’Уордом.

Продление контракта Херты, которое дополнит его текущее соглашение, рассчитанное до 2023 года, позволит семикратному победителю гонок IndyCar остаться в семье «Андретти», а также даст владельцу команды ведущего гонщика, если она сможет оказаться в Формуле-1.

Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению Херты в «Альфа Таури». В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.