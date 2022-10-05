В «Феррари» опровергли информацию об утечке данных после хакерской атаки

«Феррари» выступила с заявлением по поводу информации о том, что кибергруппа RansomEXX украла данные итальянской команды.

Напомним, вчера сообщалось, что были похищены внутренние документы, техпаспорта, руководства по ремонту и многое другое.

«Мы знаем, что некоторые СМИ сообщили о раскрытии информации и о том, что некоторые документы доступны в интернете. «Феррари» не располагает доказательствами взлома её систем и сообщает, что никаких сбоев в работе не было. Компания работает над тем, чтобы понять, что произошло, и предпримет все необходимые инициативы», — говорится в заявлении команды.

Ранее руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о возможном нарушении «Ред Булл» финансового регламента чемпионата в прошлом сезоне.