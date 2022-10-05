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MotoGP опубликовал заявление по поводу скандала с механиком, избившим своего гонщика

MotoGP опубликовал заявление по поводу скандала с механиком, избившим своего гонщика
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MotoGP сделал заявление по поводу инцидента, произошедшем в паддоке Moto3. Напомним, на днях в социальных сетях появилось видео, на котором один из механиков команды CIP Moto KTM буквально избивает своего гонщика Тома Бута Амоса. Видео было снято в 2019 году.

Видео этого инцидента получило широкое распространение в социальных сетях, а действия члена команды вызвали немедленную и серьёзную озабоченность. FIM, IRTA и Dorna Sports решительно осуждают такое поведение.

Кроме того, стало известно, что этот человек продолжает работать в паддоке и теперь работает в другой команде, которая не знала об инциденте.

Команда приняла решение уволить этого сотрудника, который не вернётся на работу после Гран-при Малайзии.

FIM, наряду с IRTA и Dorna Sports, считает это правильным решением и полностью поддерживает действия команды по расторжению контракта с этим сотрудником.

Оскорбительное поведение не должно и не будет терпимо. Все стороны будут продолжать работать над тем, чтобы сделать паддок MotoGP максимально безопасной рабочей средой.

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