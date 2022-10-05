MotoGP опубликовал заявление по поводу скандала с механиком, избившим своего гонщика

MotoGP сделал заявление по поводу инцидента, произошедшем в паддоке Moto3. Напомним, на днях в социальных сетях появилось видео, на котором один из механиков команды CIP Moto KTM буквально избивает своего гонщика Тома Бута Амоса. Видео было снято в 2019 году.
Видео этого инцидента получило широкое распространение в социальных сетях, а действия члена команды вызвали немедленную и серьёзную озабоченность. FIM, IRTA и Dorna Sports решительно осуждают такое поведение.
Кроме того, стало известно, что этот человек продолжает работать в паддоке и теперь работает в другой команде, которая не знала об инциденте.
Команда приняла решение уволить этого сотрудника, который не вернётся на работу после Гран-при Малайзии.
FIM, наряду с IRTA и Dorna Sports, считает это правильным решением и полностью поддерживает действия команды по расторжению контракта с этим сотрудником.
Оскорбительное поведение не должно и не будет терпимо. Все стороны будут продолжать работать над тем, чтобы сделать паддок MotoGP максимально безопасной рабочей средой.
- 5 октября 2022
-
15:01
-
14:39
-
14:11
-
14:01
-
13:49
-
12:31
-
11:37
-
11:05
-
10:11
-
09:52
-
09:50
-
00:52
- 4 октября 2022
-
23:34
-
23:07
-
22:09
-
20:36
-
20:22
-
19:37
-
18:40
-
17:48
-
17:00
-
16:27
-
15:52
-
14:43
-
14:03
-
12:41
-
11:54
-
11:27
-
11:23
-
11:03
-
10:51
-
10:44
-
10:35
-
09:56
-
09:50