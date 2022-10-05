MotoGP опубликовал заявление по поводу скандала с механиком, избившим своего гонщика

MotoGP сделал заявление по поводу инцидента, произошедшем в паддоке Moto3. Напомним, на днях в социальных сетях появилось видео, на котором один из механиков команды CIP Moto KTM буквально избивает своего гонщика Тома Бута Амоса. Видео было снято в 2019 году.

Видео этого инцидента получило широкое распространение в социальных сетях, а действия члена команды вызвали немедленную и серьёзную озабоченность. FIM, IRTA и Dorna Sports решительно осуждают такое поведение.



Кроме того, стало известно, что этот человек продолжает работать в паддоке и теперь работает в другой команде, которая не знала об инциденте.



Команда приняла решение уволить этого сотрудника, который не вернётся на работу после Гран-при Малайзии.



FIM, наряду с IRTA и Dorna Sports, считает это правильным решением и полностью поддерживает действия команды по расторжению контракта с этим сотрудником.



Оскорбительное поведение не должно и не будет терпимо. Все стороны будут продолжать работать над тем, чтобы сделать паддок MotoGP максимально безопасной рабочей средой.