Sky Sports: ни одна команда Ф-1 не получит серьёзного штрафа за превышение лимита бюджета

Ни одна команда Формулы-1 не понесёт серьёзного наказания за нарушение правил бюджетного лимита в прошлом сезоне, поскольку были допущены лишь «незначительные» нарушения, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что сегодня каждая команда Формулы-1, которая соблюдала правила лимита бюджета на 2021 год, установленного в размере $ 145 млн, получит сертификат соответствия. При этом руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ранее заявил, что в отношении «Ред Булл» ведётся расследование на предмет возможного нарушения правил лимита расходов в размере $ 145 млн. в сезоне 2021 года. По его словам, выгода от перерасхода средств в один год потенциально увеличит возможности команд в последующие годы, поэтому стоит более строго наказать австрийскую команду.

Ранее сообщалось, что австрийский гоночный коллектив мог превысить допустимый предел на $ 10 млн. В самом гоночном коллективе ещё в марте считали, что потратили на $ 5 млн меньше потолка расходов, что оставляло им запас на случай разночтений в методиках подсчёта.