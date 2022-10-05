Вольф высказался о сложностях, с которыми столкнётся «Мерседес» на Гран-при Японии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Японии, который состоится с 7 по 9 октября. По словам Вольфа, квалификация этапа в Японии может сложиться для «Мерседеса» сложнее, чем в Сингапуре, где Льюис Хэмилтон был третьим.



«Гонка в Сингапуре сложилась для нас тяжело. Но положительные моменты есть, потому что мы увидели проблески в скорости и потенциале машины. Однако мы не смогли перевести это в очки, хотя болид показал, что он вполне конкурентоспособен. За последние несколько дней нам было что обсудить и проанализировать, мы многому научились. К счастью, следующая гонка не за горами. И это новый вызов для нас.

У нас ещё есть пять возможностей набрать хорошие очки и достойно завершить год. «Сузука» доставит нам некоторые трудности, и будет трудно повторить квалификационное выступление, которое мы видели в Сингапуре, но я надеюсь, что это будет уравновешено более качественным выступлением в воскресенье. Формула-1 не была в Японии с 2019 года, и мы действительно с нетерпением ждём возвращения», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: