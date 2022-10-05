«Могла бы быть жуткая авария». Петров высказался по поводу нарушений Переса в Сингапуре

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров дал комментарий по поводу нарушений мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса во время Гран-при Сингапура.

Напомним, Пересу трижды делали замечание за нарушение допустимой дистанции по отношению к сейфти-кару, за что он в конечном итоге был оштрафован на пять секунд.

«Конечно, все говорили о штрафе Переса. Здесь всё заслуженно. Представьте, если бы он разогнался до 200 км/ч и нечаянно потерял там машину – могла бы быть жуткая авария. Для этого сейфти-кар и существует – чтобы не разгонялись пилоты, которые едут позади. Да, я понимаю, что условия сложные и ты никак не можешь разогреть машину, но Серхио делал свою работу, команда говорила ему гнать до клетчатого флага. Они понимали, что получат штраф, но не знали, какой именно. Было важно оторваться хотя бы на пять секунд, что Серхио с лёгкостью и сделал», — приводит слова Петрова Telegram-канал SMP Racing.