Фредерик Вассёр анонсировал новинки «Альфа Ромео» на Гран-при Японии

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказался о предстоящем выступлении команды на Гран-при Японии, куда итальянский гоночный коллектив, по его словам, приедет с новинками.



«Сингапур остался позади, и вот мы отправляемся в Японию. Мы не участвовали здесь в гонках с 2019 года. Приятно вернуться на историческую трассу, которая в прошлом принимала столько захватывающих сражений.



Уикенд в Сингапуре сложился для нас непросто. Несмотря на достойное выступление, в итоге мы так и не прибавили ни одного очка в наш актив, однако есть и позитивные моменты в виде многообещающего темпа, который мы показали при сухих условиях в пятницу.



В Японию мы привезём новинки, и это может стать хорошей основой для успеха в гонке. Мы должны приложить максимум усилий и набрать несколько очков», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Альфа Ромео».

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