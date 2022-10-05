Ферстаппен высказался о возможности выиграть титул чемпиона мира уже на Гран-при Японии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможности выиграть титул чемпиона мира на Гран-при Японии.



«Наконец-то мы возвращаемся в Японию после долгого отсутствия. Я с нетерпением жду возможности вновь выступить в Сузуке. Мне нравится Япония, и у меня с ней связано много приятных воспоминаний. Здесь вкусная кухня и особенные болельщики, они очень добрые и вежливые. В эти выходные у меня будет ещё одна возможность выиграть титул в личном зачёте. Для этого нужно идеально провести уикенд, это достижимо, так что мы полностью выложимся.



Это олдскульная трасса с большим количеством скоростных поворотов, к которым нужно привыкать в каждой сессии. Посмотрим, какой сложится погода, но я слышал, что прогноз включает в себя дождь, так что борьба может быть особенно острой», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

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