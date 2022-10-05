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На Гран-при Японии ожидается дождь

На Гран-при Японии ожидается дождь
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Предварительный прогноз погоды на Гран-при Японии обещает высокую вероятность осадков над трассой в дни проведения этапа, сообщает RaceFans.

В день свободных заездов ожидаются сильные дожди, уровень осадков составит от 15 до 25 мм. Температура воздуха будет находиться на отметке в районе 18 градусов.

В субботу, в отличие от пятницы, осадков практически не ожидается, так что квалификация с высокой долей вероятности пройдёт при сухой погоде.

Что касается гонки, то на воскресенье прогноз обещает ливни, а вероятность дождя в воскресенье днём в Японии в настоящий момент составляет 75 процентов.

Напомним, Гран-при Японии пройдёт впервые с 2019 года. Этап запланирован с 7 по 9 октября.

Перед стартом этапа лидером чемпионата мира является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Чемпионат» традиционно проведёт текстовые трансляции всего уикенда, а также лайв-трансляцию гоночного дня.

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