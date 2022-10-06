Вольф считает, что Хэмилтон завоюет 8-й чемпионат Ф-1 быстрее, чем Расселл выиграет первый

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что пилот Льюис Хэмилтон завоюет рекордный восьмой титул чемпиона Формулы-1 раньше, чем его партнёр по команде Джордж Расселл выиграет свой собственный.
«Нам просто нужно предоставить нашим гонщикам машину, чтобы они были способны выигрывать гонки и чемпионаты. Если мы сможем это сделать, Джордж сможет стать чемпионом мира, а Льюис — добавить ещё один титул к своим семи. Всё зависит от того, насколько хорошо мы сможем работать как команда.
Джордж — великая личность. Он явно надеялся оказаться в «Мерседес» и выигрывать гонки и чемпионаты. Он ошибся с выбором времени, но, по крайней мере, сейчас он продвинулся. Так что это время придёт. Он будет выигрывать гонки, он будет бороться за чемпионство, я думаю, у него это точно получится. Но, возможно, перед этим будет ещё один чемпионат Льюиса», — приводит слова Вольфа RaceFans.
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