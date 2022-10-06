Хэмилтон планирует остаться в Формуле-1 после истечения контракта с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подтвердил, что планирует остаться в Формуле-1 после истечения срока своего нынешнего контракта с немецкой командой.

Напомним, контракт британца заканчивается после сезона-2023.

«Я знаю, что хочу сделать после истечения контракта — я планирую остаться. Просто не определено, как долго я ещё буду в Формуле-1.

Было бы здорово остаться с «Мерседесом» до конца жизни, это однозначно. Сейчас мы решаем, что будем делать дальше, даже после гонок я хочу сотрудничать с ними.

«Мерседес» — не просто производитель автомобилей. Они предоставляют столько рабочих мест для стольких людей, у них есть такая мощная платформа, чтобы действительно изменить много вещей, и у неё есть место, где она может оказать действительно положительное влияние на окружающую среду — есть много вещей, которые мы можем сделать вместе, и я хочу быть частью этого.



Хочу быть частью этого сдвига и рабочего процесса с «Мерседесом» далеко за пределами гонок и чемпионатов, но пока речь идёт о том, чтобы выигрывать чемпионаты мира, и это главная цель», — приводит слова Хэмилтона ESPN.