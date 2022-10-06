В «Альпин» всё-таки показали спорткар, названный в честь Фернандо Алонсо

Французский бренд «Альпин» представил специальную версию спорткара, названного в честь двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Несмотря на неожиданное решение испанского гонщика покинуть команду «Альпин» в Формуле-1 и перейти в «Астон Мартин», французы не стали отменять свои прежние планы и показали спорткар A110 R Fernando Alonso.
Будет изготовлено 32 экземпляра спецверсии — именно столько побед одержал Алонсо в Формуле-1 за свою карьеру. При разработке спецверсии учитывались пожелания самого испанского гонщика: в частности он участвовал в настройке подвески («Альпин» даже запатентовала некоторые решения), а также в принятии решений насчёт дизайна A110 R Fernando Alonso — как интерьера, так и экстерьера.
Фото: https://www.alpine-cars.co.uk/
Фото: https://www.alpine-cars.co.uk/
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