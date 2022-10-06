Латифи раскритиковал действия стюардов ФИА после его столкновения с Чжоу

Пилот команды «Уильямс» Николас Латифи считает, что получил несправедливое наказание за столкновение с Гуаньюем Чжоу («Альфа Ромео») во время Гран-при Сингапура. Канадец также остался недоволен действиями стюардов ФИА во время гонки.
«Правило гласит, что нужно оставлять место для машины, чего я, очевидно, не сделал. Проблема в том, что он ехал для меня в слепой зоне. Я смотрел в оба направления в зеркала, вы можете посмотреть это по записи с моей бортовой камеры, я смотрел налево, я смотрел направо, и я не видел его.
Единственное, что я думаю, Чжоу должен был быть более осведомлён об этом, он знает, что у этих машин есть слепая зона. Я не выбирал неровную линию движения, я всегда ехал именно по этой траектории.
Я расстроен не столько из-за штрафа, даже если они придут к этому, сколько из-за того, что они не захотели говорить об этом. И правильное ли это наказание? Потому что они дали мне штраф в пять мест, то же самое они дали Валттери Боттасу, который в прошлом году устроил в Венгрии настоящий боулинг, а это гораздо хуже, чем авария один на один. Любая авария один на один — это штраф в три места.
Я ненадолго зашёл к стюардам только потому, что они приняли решение без разговора с гонщиками, что показалось мне немного странным. Особенно потому, что мы оба выбыли из гонки, и не было никакой спешки в принятии решения, и обычно, когда такое происходит, они всегда говорят с обоими гонщиками.
Я просто хотел поговорить с ними о том, что нужно принимать во внимание такие вещи. Гонщики всегда жалуются на последовательность. Прийти к одному и тому же выводу и наказать меня — это хорошо, но почему бы хотя бы не поговорить с обоими гонщиками, как это делается в 99% других случаев?» — приводит слова Латифи PlanetF1.
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