Штайнер назвал преимущество Шумахера в борьбе за место в «Хаасе»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что при выборе между Миком Шумахером и другими кандидатами на место в команде он учитывает тот факт, что немцу не придётся тратить время на адаптацию.
«Когда человек уже работал с кем-то два года, то это преимущество, однозначно. У действующего пилота команды всегда есть преимущество «своего поля». Когда кто-то уже работал с тобой два года, это лучше, чем когда сталкиваешься с чем-то новым. Ведь времени учиться просто нет. Именно поэтому мы вернули Кевина, который уже давно был с нами. Да, он пропустил год, но знал всех, и это было преимуществом.
Примем ли мы решение до Абу-Даби? Я надеюсь на это. Для меня нет никакой радости в том, чтобы давать вам ответ, который вам не нравится», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.
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