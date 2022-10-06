Расселл назвал штраф, который должна получить команда Ф-1, превысившая лимит бюджета

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказал своё мнение насчёт ситуации с возможным превышением лимита на бюджеты двумя командами Формулы-1. Считается, что в 2021 году слишком много денег могли потратить «Ред Булл» и «Астон Мартин».



«Я знаю по опыту внутри «Мерседеса», как упорно работала команда, чтобы остаться внутри лимита. Я доверяю Мохаммеду бен Сулайему и ФИА в том, что с их стороны будет соответствующее наказание в адрес кого бы то ни было, кого признают виновным.



Всё должно быть чётко. Следует ожидать, что сумму превышения отнимут от лимита на бюджет следующего сезона, а вероятно, отнять должны больше — в качестве наказания. Но давайте подождём и посмотрим», — приводит слова Расселла Crash.

Новость по теме ФИА отложила публикацию данных по соблюдению командами Ф-1 бюджетного лимита