Феттель после завершения карьеры будет готов вернуться в Формулу-1 на одну гонку в Японии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что он захочет вернуться в Формулу-1 в будущем, чтобы провести одну гонку в Судзуке (Япония).

Ранее в этом году четырёхкратный чемпион мира объявил о своём уходе из Формулы-1 в конце 2022 года.

«Это отличная трасса по многим причинам. Кто знает, что принесёт будущее? Очевидно, что я люблю пилотировать, и на этой трассе я всегда чувствовал себя прекрасно. Если один из гонщиков будет не готов, я бы не отказался провести гонку вместо него. Если кто-то будет рад подписать контракт с гонщиком на одну гонку, я уверен, что рассмотрю это предложение», — приводит слова Феттеля Racingnews365.

Ранее Феттель прокомментировал выступление на Гран-при Сингапура, который завершился 2 октября. Напомним, немец финишировал седьмым, под занавес гонки пропустив лидера чемпионата Макса Ферстаппена.