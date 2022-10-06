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Вольф не уверен, что «Мерседес» поборется за титул в 2023 году

Вольф не уверен, что «Мерседес» поборется за титул в 2023 году
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о перспективах побороться за титул в сезоне-2023.

«Я не могу сказать, что на сто процентов уверен, что мы будем бороться за титул в следующем году. Нам нужно много работать. В Формуле-1 разворот – это как изменение курса нефтяного танкера. Нам нужно добраться до корня проблем, проработать их на всех уровнях. И мы пока этим занимаемся. Нашли ли мы ответы на все вопросы? Нет, не нашли. Но, думаю, в значительной мере мы поняли, чего именно нам не хватало», — приводит слова Тото Вольфа Formel1.de.

Напомним, в нынешнем сезоне «Мерседес» занимает только третью строчку в Кубке конструкторов, уступая «Ред Булл» и «Феррари».

Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.

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