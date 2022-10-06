Леклер уверен, что старт в Японии ему удастся лучше, чем в Сингапуре

Пилот «Феррари» Шарль Леклер уверен, что на Гран-при Японии не повторится неудачный старт Гран-при Сингапура, где монегаск пропустил вперёд гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.



«Думаю, в ходе этого сезона мы в целом сильно проводим старты гонок. Что до этапа в Сингапуре, то у меня есть ощущение, что мы сделали что-то не так. Плохо стартовал не только я — то же самое можно сказать о Льюисе Хэмилтоне и Фернандо Алонсо. Мы все были на правой стороне трассы, где было влажно. Так что нам просто не повезло. Уверен, что на Гран-при Японии всё будет в порядке.



Соперники из «Ред Булл» здесь будут очень сильны. Настройки болида схожи с теми, с которыми обычно работаем на этапе в Спа. Так что я жду от «Ред Булл» сильных выступлений», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.