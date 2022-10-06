Албон выразил соболезнования в связи с трагедией в детском саду в Таиланде

Тайско-британский пилот «Уильямса» Александер Албон выразил соболезнования в связи с трагедией в детском саду на северо-востоке Таиланда.
«Сердцем и молитвами я с тайскими детьми, учителями и семьями, пострадавшими сегодня в результате стрельбы в детском саду. Ужасные и шокирующие новости», — написал в своих социальных сетях Александер Албон.
Напомним, в результате нападения на детский сад в Таиланде погибли по меньшей мере 38 человек, в том числе 22 ребёнка. Нападавший был вооружён пистолетом и ножом, перед нападением стрелок убил свою семью.
Албон выступает в Формуле-1 по тайской лицензии, однако у него двойное гражданство. Алекс родился в Лондоне, его отец – британец, мать — из Таиланда.
В предстоящие выходные Албон примет участие в Гран-при Японии.
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