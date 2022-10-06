Норрис: я просто был честен, а люди решили, что мы не ладим с Риккардо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своих взаимоотношениях с напарником, Даниэлем Риккардо, и отметил, что люди неправильно поняли его комментарии относительно австралийца.



«Думаю, что все эти предположения начались с моих комментариев относительно проблем с машиной «Макларена». Но я просто был максимально честен и сказал, что помогать Даниэлю — не моя работа. Но люди восприняли мои слова так, будто Даниэль мне не нравится, что мы с ним не друзья и вообще не ладим друг с другом.



Люди просто видят заголовки и хотят верить в то, что им кажется. Я не знаю, как люди вообще могли в такое поверить», — приводит слова Ландо Норриса GPFans.



Напомним, Риккардо покинет команду по окончании сезона, его заменит соотечественник Оскар Пиастри.