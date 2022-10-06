Норрис: я просто был честен, а люди решили, что мы не ладим с Риккардо
Поделиться
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своих взаимоотношениях с напарником, Даниэлем Риккардо, и отметил, что люди неправильно поняли его комментарии относительно австралийца.
«Думаю, что все эти предположения начались с моих комментариев относительно проблем с машиной «Макларена». Но я просто был максимально честен и сказал, что помогать Даниэлю — не моя работа. Но люди восприняли мои слова так, будто Даниэль мне не нравится, что мы с ним не друзья и вообще не ладим друг с другом.
Люди просто видят заголовки и хотят верить в то, что им кажется. Я не знаю, как люди вообще могли в такое поверить», — приводит слова Ландо Норриса GPFans.
Напомним, Риккардо покинет команду по окончании сезона, его заменит соотечественник Оскар Пиастри.
Комментарии
- 6 октября 2022
-
19:53
-
19:49
-
18:49
-
18:43
-
17:53
-
17:29
-
16:16
-
15:26
-
15:16
-
15:11
-
15:05
-
15:04
-
14:59
-
14:43
-
13:59
-
12:48
-
11:51
-
10:59
-
09:29
-
00:50
- 5 октября 2022
-
22:56
-
21:53
-
20:35
-
18:52
-
18:07
-
17:44
-
17:39
-
17:01
-
15:53
-
15:23
-
15:01
-
14:39
-
14:11
-
14:01
-
13:49
Партнерский контент