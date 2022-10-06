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Техдир «Альпин»: сходы из-за проблем с мотором — цена, которую мы платим за наш подход

Техдир «Альпин»: сходы из-за проблем с мотором — цена, которую мы платим за наш подход
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Технический директор «Альпин» Пэт Фрай высказался о технических отказах двигателей на обеих машинах французской команды на Гран-при Сингапура.

«Проблемы были неизбежны. Мы многое изменили в этом году, но такой подход позволил нам прибавить в производительности в сравнении с тем, чего мы достигли за последние несколько лет. Мы проделали отличную работу, но всегда помнили о том, что наша главная цель – повышение эффективности, а с надёжностью разберёмся потом. Это смелый подход.

Сейчас уже можно сказать, что на машинах наших гонщиков возникли разные проблемы. Двигатели были доставлены на базу во вторник, сейчас мы разбираемся с причинами. Стоит сказать, что такие отказы стали для нас чем-то новым. Мы должны разобраться в причинах, потому что нам нужно гарантировать, что такое больше не повторится. Нам необходимо всё тщательно проанализировать», — приводит слова Фрая Motorsport.

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