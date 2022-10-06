Техдир «Альпин»: сходы из-за проблем с мотором — цена, которую мы платим за наш подход

Технический директор «Альпин» Пэт Фрай высказался о технических отказах двигателей на обеих машинах французской команды на Гран-при Сингапура.
«Проблемы были неизбежны. Мы многое изменили в этом году, но такой подход позволил нам прибавить в производительности в сравнении с тем, чего мы достигли за последние несколько лет. Мы проделали отличную работу, но всегда помнили о том, что наша главная цель – повышение эффективности, а с надёжностью разберёмся потом. Это смелый подход.
Сейчас уже можно сказать, что на машинах наших гонщиков возникли разные проблемы. Двигатели были доставлены на базу во вторник, сейчас мы разбираемся с причинами. Стоит сказать, что такие отказы стали для нас чем-то новым. Мы должны разобраться в причинах, потому что нам нужно гарантировать, что такое больше не повторится. Нам необходимо всё тщательно проанализировать», — приводит слова Фрая Motorsport.
- 6 октября 2022
-
19:53
-
19:49
-
18:49
-
18:43
-
17:53
-
17:29
-
16:16
-
15:26
-
15:16
-
15:11
-
15:05
-
15:04
-
14:59
-
14:43
-
13:59
-
12:48
-
11:51
-
10:59
-
09:29
-
00:50
- 5 октября 2022
-
22:56
-
21:53
-
20:35
-
18:52
-
18:07
-
17:44
-
17:39
-
17:01
-
15:53
-
15:23
-
15:01
-
14:39
-
14:11
-
14:01
-
13:49