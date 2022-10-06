Албон: когда надеваю шлем, я не такой хороший парень, каким все меня считают

Пилот «Уильямса» Александер Албон считает, что публика его неверно воспринимает.



«Широкая публика неверно меня понимает. Они думают, что я беспечный мальчуган, слишком милый. Они не видят мою огненную сторону, потому что у них нет связи со мной во время гонки. Они не слышат меня, когда я за рулём. Конечно, я счастлив, мне нравится то, что я делаю. По этой причине я пришёл в Формулу-1. Я научился получать от этого удовольствие и расслабляться. Но в Формуле-1 определённо нужен огонь внутри.



Когда ты пилот, ты должен быть бойцом. Когда ты надеваешь шлем, тебе нужно сражаться с другими пилотами. Я не такой хороший парень, когда надеваю шлем. Поговорите с инженерами, и они это подтвердят», — приводит слова Албона PlanetF1.

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