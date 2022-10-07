Алонсо стал лучшим в дождевой первой тренировке Гран-при Японии, Шумахер попал в аварию

На трассе «Сузука» завершилась первая тренировка Гран-при Японии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо. Вторым стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Третье место осталось за напарником Сайнса Шарлем Леклером.
Лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен («Ред Булл») был шестым. Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 13-й результат.
Тренировка прошла под дождём, пилоты в первой половине сессии использовали дождевые шины, после чего перешли на промежуточную резину.
Часовая тренировка прошла практически без происшествий, однако уже после клетчатого флага немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер разбил машину — Мика вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования.
Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|1:42.248
|2.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.315
|3.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.386
|4.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0.774
|5.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.010
|6.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+1.114
|7.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+1.513
|8.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.641
|9.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1.721
|10.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1.986
|11.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+2.181
|12.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+2.238
|13.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+2.310
|14.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+2.322
|15.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+2.543
|16.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+2.630
|17.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+3.176
|18.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+3.855
|19.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+3.944
|20.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+5.842
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