Алонсо стал лучшим в дождевой первой тренировке Гран-при Японии, Шумахер попал в аварию

На трассе «Сузука» завершилась первая тренировка Гран-при Японии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо. Вторым стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Третье место осталось за напарником Сайнса Шарлем Леклером.



Лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен («Ред Булл») был шестым. Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 13-й результат.



Тренировка прошла под дождём, пилоты в первой половине сессии использовали дождевые шины, после чего перешли на промежуточную резину.

Часовая тренировка прошла практически без происшествий, однако уже после клетчатого флага немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер разбил машину — Мика вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования.

Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка: