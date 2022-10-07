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Алонсо стал лучшим в дождевой первой тренировке Гран-при Японии, Шумахер попал в аварию

Алонсо стал лучшим в дождевой первой тренировке Гран-при Японии, Шумахер попал в аварию
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На трассе «Сузука» завершилась первая тренировка Гран-при Японии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо. Вторым стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Третье место осталось за напарником Сайнса Шарлем Леклером.

Лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен («Ред Булл») был шестым. Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 13-й результат.

Тренировка прошла под дождём, пилоты в первой половине сессии использовали дождевые шины, после чего перешли на промежуточную резину.

Часовая тренировка прошла практически без происшествий, однако уже после клетчатого флага немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер разбил машину — Мика вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования.

Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Фернандо Алонсо«Альпин»1:42.248
2.Карлос Сайнс«Феррари»+0.315
3.Шарль Леклер«Феррари»+0.386
4.Эстебан Окон«Альпин»+0.774
5.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.010
6.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+1.114
7.Мик Шумахер«Хаас»+1.513
8.Ландо Норрис«Макларен»+1.641
9.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1.721
10.Серхио Перес«Ред Булл»+1.986
11.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+2.181
12.Даниэль Риккардо«Макларен»+2.238
13.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+2.310
14.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+2.322
15.Александер Албон«Уильямс»+2.543
16.Пьер Гасли«Альфа Таури»+2.630
17.Николас Латифи«Уильямс»+3.176
18.Джордж Расселл«Мерседес»+3.855
19.Юки Цунода«Альфа Таури»+3.944
20.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+5.842
Формула-1 2022. Этап 18, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 1
07 октября 2022, пятница. 06:00 МСК
Окончено
1
Фернандо Алонсо
Alpine
1:42.248
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.315
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.386
Комментарии
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