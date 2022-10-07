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Мик Шумахер пропускает вторую тренировку ГП Японии из-за серьёзной аварии на первой

Мик Шумахер пропускает вторую тренировку ГП Японии из-за серьёзной аварии на первой
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Немецкий гонщик команды «Хаас» Мик Шумахер вынужден пропустить вторую свободную практику Гран-при Японии Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба американской команды.

В ходе первой тренировки, сразу после клетчатого флага Шумахер разбил автомобиль — Мика вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования. В результате «Хаас» был вынужден заменить шасси на болиде немца.

Вторая тренировка Гран-при Японии проходит в настоящий момент. «Чемпионат» ведёт её текстовую онлайн-трансляцию, которая доступна по нижеприведённой ссылке.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Японии Формулы-1.

Лучший результат по итогам первой тренировки показал испанский гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо.

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