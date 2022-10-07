Мик Шумахер пропускает вторую тренировку ГП Японии из-за серьёзной аварии на первой
Поделиться
Немецкий гонщик команды «Хаас» Мик Шумахер вынужден пропустить вторую свободную практику Гран-при Японии Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба американской команды.
В ходе первой тренировки, сразу после клетчатого флага Шумахер разбил автомобиль — Мика вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования. В результате «Хаас» был вынужден заменить шасси на болиде немца.
Вторая тренировка Гран-при Японии проходит в настоящий момент. «Чемпионат» ведёт её текстовую онлайн-трансляцию, которая доступна по нижеприведённой ссылке.
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Японии Формулы-1.
Лучший результат по итогам первой тренировки показал испанский гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо.
Комментарии
- 7 октября 2022
-
09:31
-
07:01
-
02:00
-
00:54
-
00:00
- 6 октября 2022
-
23:00
-
22:55
-
21:58
-
21:47
-
20:56
-
20:52
-
19:53
-
19:49
-
18:49
-
18:43
-
17:53
-
17:29
-
16:16
-
15:26
-
15:16
-
15:11
-
15:05
-
15:04
-
14:59
-
14:43
-
13:59
-
12:48
-
11:51
-
10:59
-
09:29
-
00:50
- 5 октября 2022
-
22:56
-
21:53
-
20:35
-
18:52
Партнерский контент