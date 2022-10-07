Штайнер отреагировал на аварию Мика Шумахера в 1-й тренировке Гран-при Японии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что остался разочарован аварией гонщика Мика Шумахера на первой тренировке Гран-при Японии. Напомним, сразу после клетчатого флага Шумахер разбил автомобиль — Мика вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования. Вскоре в гоночном коллективе заявили, что на его болиде нужно будет заменить шасси. Из-за этого Мик пропускал вторую тренировку.

«Да, это разочаровывает. Мы уже готовились собирать данные для воскресенья, а затем Мик разбил авто из-за аквапланирования, врезавшись в барьер. Это сильно повредило машину. Вся передняя часть оказалась разбита. Мы также должны заменить шасси, потому что не уверены, есть ли в нём трещина, а рисковать мы не можем. Лучше быть на сто процентов уверенным, что с болидом завтра будет всё в порядке.



Что касается третьей тренировки, то машина будет готова. Наши парни починят болид, у нас есть все запчасти, это не проблема», — приводит слова Штайнера Motorsport Week.

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