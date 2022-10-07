«Феррари» разработала новинку: теперь о сейфти-каре гонщиков предупреждает женский голос
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В команде Формулы-1 «Феррари» предприняли любопытный шаг. На болидах гоночного коллектива теперь звучит автоматическое звуковое объявление о режимах автомобиля безопасности или виртуального автомобиля безопасности. Об этом в эфире тренировки Гран-при Японии рассказали комментаторы Sky Sports.
В случае наступления вышеназванных ситуаций женский механический голос даёт об этом пилотам сигнал по радио. В других же командах такие функции берёт на себя гоночный инженер.
Напомним, сегодня, 7 октября, состоялись первые две тренировки Гран-при Японии. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс был вторым на первой и шестым на второй. А Шарль Леклер был третьим на первой и 11-м на второй.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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