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Вольф высказался о возможном суде в случае нарушения «Ред Булл» финансового регламента

Вольф высказался о возможном суде в случае нарушения «Ред Булл» финансового регламента
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф предположил, что расследование Международной автомобильной федерации (ФИА) в отношении «Ред Булл» и «Астон Мартин» по возможному нарушению лимита бюджета в прошлом сезоне Формулы-1 может закончиться в суде.

«Если дело не дойдёт до мирового соглашения, то могу сказать, что есть группа судей, независимых судей, которые изучат регламент и это дело и в итоге решат, должно ли быть наказание или нет. Если кто-то будет недоволен, то вправе обратиться в ICA (Международный апелляционный суд) и подать апелляцию там. Это длительный процесс, но, как мне кажется, там всё хорошо с точки зрения прозрачности всех процедур.

При этом хочу сказать, у меня нет сомнений в том, что расследование [ФИА] будет проведено честно, независимо от того, что случалось в прошлом», — приводит слова Вольфа Speedcafe.

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