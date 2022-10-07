Вольф высказался о возможном суде в случае нарушения «Ред Булл» финансового регламента

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф предположил, что расследование Международной автомобильной федерации (ФИА) в отношении «Ред Булл» и «Астон Мартин» по возможному нарушению лимита бюджета в прошлом сезоне Формулы-1 может закончиться в суде.
«Если дело не дойдёт до мирового соглашения, то могу сказать, что есть группа судей, независимых судей, которые изучат регламент и это дело и в итоге решат, должно ли быть наказание или нет. Если кто-то будет недоволен, то вправе обратиться в ICA (Международный апелляционный суд) и подать апелляцию там. Это длительный процесс, но, как мне кажется, там всё хорошо с точки зрения прозрачности всех процедур.
При этом хочу сказать, у меня нет сомнений в том, что расследование [ФИА] будет проведено честно, независимо от того, что случалось в прошлом», — приводит слова Вольфа Speedcafe.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
- 7 октября 2022
-
13:24
-
12:29
-
12:19
-
11:07
-
10:31
-
09:31
-
07:01
-
02:00
-
00:54
-
00:00
- 6 октября 2022
-
23:00
-
22:55
-
21:58
-
21:47
-
20:56
-
20:52
-
19:53
-
19:49
-
18:49
-
18:43
-
17:53
-
17:29
-
16:16
-
15:26
-
15:16
-
15:11
-
15:05
-
15:04
-
14:59
-
14:43
-
13:59
-
12:48
-
11:51
-
10:59
-
09:29