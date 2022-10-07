Льюис Хэмилтон назвал положительные моменты после тренировок Гран-при Японии

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о выступлении в первых двух тренировках Гран-при Японии, где он показал 13-е и второе время соответственно.



«Думаю, что оставшаяся часть уикенда пройдёт без дождей. Если трасса будет сухой, то «Феррари» и «Ред Булл» будут быстры. Хотя нельзя говорить наверняка — я не знаю. Надеюсь, мы сами будем быстры.



Всегда найдутся вещи, на которые нужно обратить внимание: моменты, связанные с настройками, с износом шин, температурой шин и балансом. Так что нам было на что обратить внимание.

Ещё из положительного – мы смогли заставить наши шины работать, так что не выглядели медленными, и это здорово. Не знаю, будет ли завтра трасса сухой. Придётся дождаться третьей тренировки, это будет решающая сессия для всех. Что касается пятницы, то, вероятно, этот день не такой показательный для этого уикенда в целом, но, безусловно, будет хорошим подспорьем для будущего», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1: