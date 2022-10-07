Инсайдер: Шумахер продлит контракт с «Хаасом», Риккардо станет резервистом «Мерседеса»

Извсетный инсайдер Серхио Родригес сообщил, что пилот «Хааса» Мик Шумахер, вероятно, продлит контракт с американской командой. По информации источника, переговоры Мика с коллективом Гюнтер Штайнера проходят хорошо и всё идёт к тому, что под новым контрактом всё-таки будет поставлена подпись.
Кроме того, Родригес сообщил, что «Уильямс» склоняется к подписанию контракта с Логаном Сарджентом в качестве замены Николасу Латифи. Однако американцу придётся дождаться завершения сезона в Формуле-2 — в настоящий момент у Логана недостаточно баллов суперлицензии.
Помимо этого, Родригес написал, что пилот «Макларена» Даниэль Риккардо подпишет контракт резервного гонщика с «Мерседесом».
Ранее сообщалось, что Пьер Гасли в ближайшие часы будет официально объявлен пилотом «Альпин», а Ник де Врис станет гонщиком «Альфа Таури».
Ранее Родригес сообщал, что Мик Шумахер является основным кандидатом на место в «Астон Мартин», а Фернандо Алонсо, напротив, исключён из шорт-листа британской команды. Однако в итоге слухи не подтвердились и Алонсо подписал контракт с командой Лоуренса Стролла.
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