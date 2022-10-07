Баттон дал Риккардо совет не переходить в «Мерседес»

Чемпион мира 2009 года британец Дженсон Баттон считает, что пилоту «Макларена» Даниэлю Риккардо не стоит становиться резервистом «Мерседеса».



«Если гонщик калибра Риккардо станет резервистом, то это будет очень странная ситуация. Я не знаю, что он может получить от этого. Он не молодой пилот, так что никто не позволит ему сесть за руль в пятничных тренировках. Он не получит ничего. Он считает, что сможет заменить Льюиса, когда тот закончит карьеру. Но Льюис говорит, что хочет выступать ещё пять лет. Тогда ему придётся ждать очень долго.



Ему нужно получить место в команде в 2024 году, иначе его карьера будет окончена. Спустя годы все в Формуле-1 забудут о нём», — приводит слова Баттона PlanetF1.