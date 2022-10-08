Квят показал свою подготовку к дебюту в NASCAR Xfinity

Российский гонщик Даниил Квят опубликовал новое видео в своих социальных сетях, в котором показал подготовку к своей первой в карьере гонке в серии NASCAR Xfinity.
Напомним, Квят в этот уикенд, 8–9 октября, выступит на 31-м этапе NASCAR Cup Series, который пройдёт на ровале в Шарлотте, параллельно с участием в соревнованиях NASCAR Xfinity Series — втором дивизионе гонок сток-каров. В XFinity россиянин будет пилотировать «Тойоту» команды «Сэм Хант» — это позволит дополнительно изучить трассу, получить дополнительный опыт за рулём сток-каров и лучше подготовиться к заезду NASCAR Cup Series в воскресенье. Квят не уточнил, за какую команду поедет в NASCAR Cup Series, но, скорее всего, он продолжит выступать за «Хезеберг».
Ранее ожидалось, что Квят выступит в высшем дивизионе NASCAR Cup Series, где уже провёл две гонки.
Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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