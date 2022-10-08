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Роберт Шварцман ночами работает на симуляторе «Феррари» в дни Гран-при Японии

Роберт Шварцман ночами работает на симуляторе «Феррари» в дни Гран-при Японии
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Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман рассказал в своих социальных сетях, как проходит его уик-энд во время проведения Гран-при Японии. Шварцман ночами работает на симуляторе, помогая команде разобраться с настройками и работой машины на трассе в Сузуке. В связи с тем, что Шварцман находится в Италии, ему приходится из-за разницы в часовых поясах работать ночами.

Напомним, ранее стало известно, что Шварцман примет участие в первой тренировке за итальянскую команду во время Гран-при США, который запланирован с 21 по 23 октября.

На данный момент не уточняется, заменит ли Шварцман Шарля Леклера или Карлоса Сайнса. Ожидается также, что до конца сезона Роберт проведёт ещё одну тренировку в «Феррари». Вероятно, это произойдёт на Гран-при Абу-Даби.

В прошлом сезоне Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена». Шварцман же не попал ни в одну из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».

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