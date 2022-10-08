Пьер Гасли подписал контракт с «Альпин»

26-летний французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли подписал многолетний контракт с командой «Альпин», который вступит в силу с 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Я очень рад, что Пьер присоединится к команде в 2023 году. Он уже зарекомендовал себя в Формуле-1, и мы с нетерпением ждём возможности поработать с ним в нашей команде. У нас есть несколько важных целей на ближайшие сезоны, и я твёрдо верю, что состав наших гонщиков является отличным отражением высоких амбиций команды. Я верю, что Пьер и Эстебан Окон вместе смогут мотивировать команду на дальнейшее продвижение к этим целям. Мы также хотели бы поблагодарить «Ред Булл» за согласование условий, позволяющих Пьеру сделать этот шаг», — заявил руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр.