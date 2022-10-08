Гасли раскритиковал «Альфа Таури» за игнорирование его просьбы в квалификации
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Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли раскритиковал свою команду за неудачный момент выезда на вторую попытку в квалификации Гран-при Японии Формулы-1 на фоне проблем команды с работой тормозов.
«Всё время было трудно из-за проблем с тормозами. И мы знаем, что если попадём в трафик на круге выезда из боксов, то риск возникновения такой проблемы станет выше. Я попросил подержать меня в боксах подольше, но в итоге я выехал прямо в центр трафика. А вот в случае с Юки они подождали чуть дольше. Так что я не совсем понимаю, почему всё так было. В итоге последняя попытка оказалась мусорной, потому что у меня были проблемы с передним левым тормозным диском, он вообще не прогрелся», — приводит слова Гасли Formula1news.co.uk со ссылкой на Sky Sports.
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