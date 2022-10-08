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Шумахер не верит, что авария на тренировке может стоить ему контракта с «Хаасом»

Шумахер не верит, что авария на тренировке может стоить ему контракта с «Хаасом»
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер высказал мнение, что его авария в конце первой пятничной тренировки Гран-при Японии не повлияет на ход переговоров с американской командой о продлении контракта на 2023 год.

«Я был бы удивлён, если бы так оказалось. Скорость же есть. Это просто инцидент. Но я показывал хорошие выступления в последнее время, и это должно иметь большее значение», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

Накануне сразу два источника сообщили, что Шумахер всё-таки близок к продлению контракта с «Хаасом». О новом однолетнем соглашении может быть объявлено уже на следующем этапе Формулы-1 — Гран-при США — через две недели.

В квалификации Гран-при Японии Шумахер опередил своего напарника Кевина Магнуссена — 15-е место против 18-го.

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Источник: Шумахер продлит контракт с «Хаасом», объявление могут сделать на Гран-при США
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