Шумахер не верит, что авария на тренировке может стоить ему контракта с «Хаасом»

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер высказал мнение, что его авария в конце первой пятничной тренировки Гран-при Японии не повлияет на ход переговоров с американской командой о продлении контракта на 2023 год.



«Я был бы удивлён, если бы так оказалось. Скорость же есть. Это просто инцидент. Но я показывал хорошие выступления в последнее время, и это должно иметь большее значение», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.



Накануне сразу два источника сообщили, что Шумахер всё-таки близок к продлению контракта с «Хаасом». О новом однолетнем соглашении может быть объявлено уже на следующем этапе Формулы-1 — Гран-при США — через две недели.



В квалификации Гран-при Японии Шумахер опередил своего напарника Кевина Магнуссена — 15-е место против 18-го.