Стало известно, сколько «Альпин» заплатила «Ред Булл» за Гасли

Стала известна финансовая компенсация, которую пришлось заплатить французской команде Формулы-1 «Альпин» за выкуп контракта Пьера Гасли. По информации Sky Sports News, «Ред Булл» получил от коллег из Франции 10 млн евро.
Контракт Гасли с младшей командой «Ред Булл» «Альфа Таури» был рассчитан до конца 2023 года, однако «быки» согласились освободить Пьера от обязательств. Место Гасли в «Альфа Таури», как уже было подтверждено, займёт голландский гонщик Ник де Врис — чемпион Формулы-2 2019 года.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,304.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,010.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,057.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,405.
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,861.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,957.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,018.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,085.
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,250.
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,699.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.30,659.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.30,709.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.30,808.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.30,953.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.31,439.
16. Александер Албон («Уильямс») — 1.31,311.
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.31,322.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.31,352.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,419.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,511.
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