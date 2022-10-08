Стало известно, сколько «Альпин» заплатила «Ред Булл» за Гасли

Стала известна финансовая компенсация, которую пришлось заплатить французской команде Формулы-1 «Альпин» за выкуп контракта Пьера Гасли. По информации Sky Sports News, «Ред Булл» получил от коллег из Франции 10 млн евро.



Контракт Гасли с младшей командой «Ред Булл» «Альфа Таури» был рассчитан до конца 2023 года, однако «быки» согласились освободить Пьера от обязательств. Место Гасли в «Альфа Таури», как уже было подтверждено, займёт голландский гонщик Ник де Врис — чемпион Формулы-2 2019 года.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,304.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,010.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,057.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,405.

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,861.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,957.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,018.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,085.

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,250.

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,699.



11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.30,659.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.30,709.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.30,808.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.30,953.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.31,439.



16. Александер Албон («Уильямс») — 1.31,311.

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.31,322.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.31,352.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,419.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,511.