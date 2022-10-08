Ферстаппен рассказал о своём вкладе в переход де Вриса в «Альфа Таури»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём вкладе в переход голландского гонщика Ника де Вриса в «Альфа Таури» и его переговорах с советником «быков» по автоспорту Хельмутом Марко после дебюта в Формуле-1 на Гран-при Италии.

«Для него это невероятное событие, он долго добивался этого и наконец получил возможность стать пилотом Формулы-1. После Монцы уже не было настоящих дискуссий. Хельмут – достаточно решительный человек, когда ему что-то нравится, и поэтому он подписал Ника. В то время как другие команды, возможно, были более осторожными.

Мы с Ником хорошие друзья. Во время ужина на следующий день после Монцы я ему сказал: «Просто позвони Марко», мы ведь не знали, что он ответит. Это было самое подходящее время для звонка. Хельмут, вероятно, на следующий день всё еще был под впечатлением после той воскресной гонки. В итоге у Ника всё получилось. Я очень рад за него», — приводит слова Ферстаппена The Race.

Новость по теме Ферстаппен считает, что к инциденту с Норрисом привели «неуважительные» действия Ландо

Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.