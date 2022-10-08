Перес: латиноамериканский пилот всегда подвержен большей критике со стороны СМИ

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что латиноамериканские гонщики подвергаются большей критике со стороны прессы, чем остальные пилоты.

«Всякий раз, когда у тебя плохая гонка или своего рода провал, ты всегда услышишь в свой адрес больше критики, если являешься латиноамериканцем. У других гонщиков тоже случаются похожие проблемы, но об этом почти не говорят. Я чувствовал это время от времени на протяжении всей моей карьеры.

Иногда это не воспринимается так серьёзно. Говорят, что раз он мексиканец, то точно ленивый, якобы такова культура, и, являясь мексиканцем, ты не можешь соревноваться с лучшими гонщиками мира. Я чувствовал это особенно сильно в первые годы своей карьеры.



Всегда приятно ещё раз доказать, что каждый может добраться до вершины. Но люди видят результат и критикуют, не понимая моей ситуации и всего того, с чем я сталкиваюсь. Вот что я имею в виду. Мы живём в таком мире, когда даже самые малые вещи могут иметь большое значение», — цитирует Переса GrandPX.news.

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