Латифи объяснил свою забавную ошибку во время тренировки Гран-при Японии

Пилот «Уильямса» Николас Латифи объяснил свою ошибку во время тренировки на Гран-при Японии. Напомним, канадский гонщик перепутал шикану в конце круга на Сузуке и заехал в тупик. В эфире Латифи так прокомментировал эту ситуацию: «Не знаю, что случилось. С машиной что-то не так».
«Эфир по радио дали немного с опозданием по сравнению с тем, что было на телеэкране. Это я про тот момент, когда сказал, что с машиной что-то не так. Это была полностью моя вина. Я получил информацию от своего инженера. Мы должны были проехать ещё один круг, но в последнюю минуту меня вызвали из боксов, поэтому я немного отвлёкся: что-то менял на руле, смотрел вниз, а когда поднял глаза, увидел не тот поворот, который был нужен.
Не имея достаточного количества кругов, я всё ещё ориентировался по трассе. Понял, что свернул не туда, но машина продолжала ехать прямо до полной остановки. Я сразу сообщил по радио и сказал: «Не знаю, что случилось». Потом я осознал, что это не тот поворот, он был не таким резким! Это была моя ошибка, получилась забавная ситуация», — приводит слова Латифи Motorsport.
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