В жуткой аварии в DTM из одной из машин вырвало двигатель
Поделиться
В субботней гонке DTM на «Хоккенхаймринге» произошла серьёзная авария, в результате которой у одной из машин вырвало двигатель.
Инцидент произошёл в начале гонки, причём после машины безопасности и рестарта. Один из претендентов на титул чемпиона серии Томас Прейнинг и Давид Шумахер столкнулись в борьбе за седьмую позицию. Их машины врезались в барьер безопасности. Отчасти это спровоцировало аварию позади — в этот момент Деннис Ольсен отлетел в болид Рикардо Феллера и ударился о барьер безопасности. От удара на «Порше» Ольсена вылетел двигатель и возникло возгорание, которое удалось быстро потушить.
Как сообщила пресс-служба DTM, все участники аварии были отправлены в медицинский центр, жизни пилотов ничего не угрожает, обошлось без травм.
Комментарии
- 8 октября 2022
-
18:58
-
18:37
-
18:10
-
17:34
-
16:13
-
15:09
-
14:30
-
13:38
-
13:28
-
13:24
-
13:15
-
12:42
-
12:38
-
12:36
-
12:23
-
12:20
-
12:10
-
12:04
-
11:38
-
10:53
-
10:46
-
10:37
-
10:32
-
10:29
-
10:18
-
09:32
-
07:45
-
07:04
-
03:43
-
03:12
-
03:06
-
03:05
-
02:00
-
00:53
-
00:50
Партнерский контент