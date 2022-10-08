В жуткой аварии в DTM из одной из машин вырвало двигатель

В субботней гонке DTM на «Хоккенхаймринге» произошла серьёзная авария, в результате которой у одной из машин вырвало двигатель.



Инцидент произошёл в начале гонки, причём после машины безопасности и рестарта. Один из претендентов на титул чемпиона серии Томас Прейнинг и Давид Шумахер столкнулись в борьбе за седьмую позицию. Их машины врезались в барьер безопасности. Отчасти это спровоцировало аварию позади — в этот момент Деннис Ольсен отлетел в болид Рикардо Феллера и ударился о барьер безопасности. От удара на «Порше» Ольсена вылетел двигатель и возникло возгорание, которое удалось быстро потушить.

Как сообщила пресс-служба DTM, все участники аварии были отправлены в медицинский центр, жизни пилотов ничего не угрожает, обошлось без травм.