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Леклер рассказал, почему не смог побороться за поул в Японии

Леклер рассказал, почему не смог побороться за поул в Японии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о причинах, по которым он не смог побороться за поул на Гран-при Японии.

«Я хорошо прошёл круг, но на последнем участке шины уже износились. Я начал проигрывать, у меня возникла избыточная поворачиваемость в последней шикане, из-за чего я потерял там немного времени. Завтра нас ждёт сложная гонка, похоже, что будет дождь, застанет ли он нас, мы пока не знаем. Посмотрим, что будет с нашим темпом. Обычно «Ред Булл» делает большой шаг вперёд перед гонкой. Если это повторится, то завтра придётся сложно», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.

Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,304.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,010.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,057.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,405.
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,861.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,957.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,018.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,085.
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,250.
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,699.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.30,659.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.30,709.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.30,808.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.30,953.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.31,439.

16. Александер Албон («Уильямс») — 1.31,311.
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.31,322.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.31,352.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,419.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,511.

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