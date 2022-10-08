Леклер рассказал, почему не смог побороться за поул в Японии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о причинах, по которым он не смог побороться за поул на Гран-при Японии.



«Я хорошо прошёл круг, но на последнем участке шины уже износились. Я начал проигрывать, у меня возникла избыточная поворачиваемость в последней шикане, из-за чего я потерял там немного времени. Завтра нас ждёт сложная гонка, похоже, что будет дождь, застанет ли он нас, мы пока не знаем. Посмотрим, что будет с нашим темпом. Обычно «Ред Булл» делает большой шаг вперёд перед гонкой. Если это повторится, то завтра придётся сложно», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.



Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,304.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,010.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,057.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,405.

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,861.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,957.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,018.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,085.

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,250.

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,699.



11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.30,659.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.30,709.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.30,808.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.30,953.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.31,439.



16. Александер Албон («Уильямс») — 1.31,311.

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.31,322.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.31,352.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,419.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,511.