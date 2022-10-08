Хорнер: лучше стартовать с первого ряда, особенно когда на гонку может повлиять погода

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об итогах квалификации Гран-при Японии.
«Макс выступил феноменально. В начале третьего сегмента квалификации он проехал фантастический круг. Во второй попытке он ошибся, из-за чего повредил днище машины на поребрике. Но поул на этой трассе в любом случае впечатляет. Всегда лучше стартовать с первого ряда, особенно когда на гонку может повлиять погода. Но условия всё равно для всех будут одинаковыми.
Утром перед гонкой мы посмотрим, с какой погодой нам предстоит иметь дело. Мы всё равно постараемся выступить как можно лучше. Что до Переса, то Чеко всегда лучше выступает в гонках, чем в квалификациях. Он будет стартовать со второго ряда, так что погода может сыграть ему на руку. Он будет в борьбе. Сейчас две «Феррари» зажаты на старте в сэндвич из «Ред Булл», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
- 8 октября 2022
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