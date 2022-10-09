ФИА выпустила заявление по поводу опасно выехавшего на трассу Ф-1 трактора

Международная автомобильная федерация выпустила короткое официальное заявление по поводу инцидента на первых кругах гонки Гран-при Японии. После аварии испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на трассу выехал трактор для эвакуации болида испанца, однако другие гонщики не были предупреждены об этом. Сильнее всех появление трактора разгневало Пьера Гасли.



«Был выпущен сейфти-кар, гонка была нейтрализована. Машина №10, у которой были повреждения и которая совершила пит-стоп под сейфти-каром, ехала на высокой скорости, чтобы догнать пелотон. Условия ухудшались, и был показан красный флаг — перед тем, как машина №10 проехала место инцидента, где она получила повреждения за круг до этого», — гласит заявление федерации.